ФСБ пресекла работу сим-боксов для мошеннических звонков в Подмосковье

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность криминальной группы, которая занималась эксплуатацией сим-боксов и сим-банков.
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