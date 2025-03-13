Вечный поиск Стивена Вайнберга и его “бессмысленная” окончательная теория  

Стивен Вайнберг, лауреат Нобелевской премии по физике 1979 года, известен не только своими революционными открытиями в области физики элементарных частиц, но и своей честной, порой мрачной философией науки.
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