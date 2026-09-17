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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» – единственный клуб РПЛ без поражений в этом сезоне. У команды Мусаева 9 побед и 3 ничьих

« Краснодар » остается единственным клубом  Премьер-лиги без поражений в этом сезоне. Сегодня команда Мурада Мусаева разделила очки с « Оренбургом » в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ – 0:0.

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