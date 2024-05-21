Михаил Шац* пожаловаться на связанные со статусом иноагента сложности

Гарий Щерба

А КОГДА ВСЕ ПРАВА БЫЛИ , ЗАЧЕМ ПОМОЯМИ ПОЛИВАЛ РОССИЮ , кстати РОДИНУ СВОЮ ...???? Теперь в ПРАВАХ ОГРАНИЧЕН , зато ...РАТЬ НЕ СМОЖЕШЬ и ..ОВНОМ ОБКИДЫВАТЬ РАССЕЮ МАТУШКУ , да и ЯЗЫК ПРИЩЕМИТЬ ПРИДЕТСА ...!!!! БЫЛ ВЫБОР , БЫЛ , САМ ВЫБОР СДЕЛАЛ.