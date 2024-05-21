Михаил Шац* пожаловаться на связанные со статусом иноагента сложности

Российский комик и телеведущий Михаил Шац*, который по решению Минюста был объявлен иностранным агентом в РФ, поделился некоторыми трудностями, с которыми ему приходится сталкиваться из-за этого неприятного статуса.
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