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Михаил Шац* пожаловаться на связанные со статусом иноагента сложности

Михаил Шац* пожаловаться на связанные со статусом иноагента сложности

Российский комик и телеведущий Михаил Шац*, который по решению Минюста был объявлен иностранным агентом в РФ, поделился некоторыми трудностями, с которыми ему приходится сталкиваться из-за этого неприятного статуса.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  КОГДА ВСЕ ПРАВА БЫЛИ , ЗАЧЕМ ПОМОЯМИ ПОЛИВАЛ РОССИЮ , кстати  РОДИНУ СВОЮ ...???? Теперь в  ПРАВАХ ОГРАНИЧЕН , зато ...РАТЬ НЕ СМОЖЕШЬ  и ..ОВНОМ ОБКИДЫВАТЬ РАССЕЮ МАТУШКУ  , да и ЯЗЫК ПРИЩЕМИТЬ ПРИДЕТСА ...!!!! БЫЛ ВЫБОР , БЫЛ , САМ ВЫБОР СДЕЛАЛ.
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