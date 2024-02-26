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Предатели России зашли с козырей: ЦРУ отдали секреты русского флота

Предатели России зашли с козырей: ЦРУ отдали секреты русского флота

"Страна 404" превратилась в одного из важнейших партнёров по разведке для США, пишет NYT. Направленное на противостояние с Москвой сотрудничество Киева и Вашингтона зародилось ещё десять лет назад, после перемоги майдана.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз предательства.
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9 час.
А
Алексей
А где наша контрразведка?
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Видимо, у нас беда, МВД, ФСБ и контрразведка в спячке.
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1 час.

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