Предатели России зашли с козырей: ЦРУ отдали секреты русского флота

"Страна 404" превратилась в одного из важнейших партнёров по разведке для США, пишет NYT. Направленное на противостояние с Москвой сотрудничество Киева и Вашингтона зародилось ещё десять лет назад, после перемоги майдана.
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