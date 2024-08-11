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Парадокс Ферми. Почему мы до сих пор не встретили инопланетян?

Парадокс Ферми. Почему мы до сих пор не встретили инопланетян?

Учитывая, что наша Солнечная система довольно молода по сравнению с остальной частью Вселенной, которой 14 миллиардов лет, и за такой большой период времени, если бы другие цивилизации существовали, можно было бы достаточно легко совершить межзвездное путешествие, считается, что Землю уже должны были посетить инопланетяне.

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