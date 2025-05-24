Sky News сообщила о стягивании российских войск к Харьковской области

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус.
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