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Газета.ру

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Sky News сообщила о стягивании российских войск к Харьковской области

Sky News сообщила о стягивании российских войск к Харьковской области

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус.

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