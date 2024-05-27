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Царьград

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Депутат заксобрания Прикамья Благов закрыл ИП

Депутат заксобрания Прикамья Благов закрыл ИП

Причиной закрытия ИП стали сложности, связанные с ведением двух бухгалтерий и сдачей отчетности.Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов официально закрыл свое индивидуальное предпринимательство.

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