Депутат заксобрания Прикамья Благов закрыл ИП

Причиной закрытия ИП стали сложности, связанные с ведением двух бухгалтерий и сдачей отчетности.Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов официально закрыл свое индивидуальное предпринимательство.
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