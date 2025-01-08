Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде

Она считает, что таким образом политик дает "обратные пассы" того, что было высказано в его адрес раньше Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока еще не вступил в должность главы государства.