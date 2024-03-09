Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

ЮШ

Юрий Шестаков

Хорошая статья! Немцы в России укоренились ещё с Петра 1 и продвигали медицину и технические науки. То, что натворил Гитлер с Германией и миром в целом - " заслуга" еврейских банкиров , спонсировавших его, а также революцию в России (убирали конкурента в экономике) и 1-ю мировую войну (делили колонии по всему миру). Сейчас наметился новый передел, но уже не в их пользу, поэтому наша политика вызывает такое ожесточение у разных макронов и еже с ним других "цивилизаторов" и "демократизаторов".