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Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Денонсация неисполненного договора? Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля в беседе с «РИА Новости» заявил, что договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо денонсировать.

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Комментарии
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ДЕНЬГИ ТУТ
ну и дела
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1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Хорошая статья! Немцы в России укоренились ещё с Петра 1 и продвигали медицину и технические науки. То, что натворил Гитлер с Германией и миром в целом - &quot; заслуга&quot; еврейских банкиров , спонсировавших его, а также революцию в России (убирали конкурента в экономике) и 1-ю мировую войну (делили колонии по всему миру). Сейчас наметился новый передел, но уже не в их пользу, поэтому наша политика вызывает такое ожесточение у разных макронов и еже с ним других &quot;цивилизаторов&quot; и &quot;демократизаторов&quot;.
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1 час.
ЗК
Захар Князев
Конечно этот поток из Германии не сравнить с потоком из азии и кавказа!!!
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1 мин.

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