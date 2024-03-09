Денонсация неисполненного договора? Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля в беседе с «РИА Новости» заявил, что договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо денонсировать.
Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДЕНЬГИ ТУТ
ну и дела
Ответить
1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Хорошая статья! Немцы в России укоренились ещё с Петра 1 и продвигали медицину и технические науки. То, что натворил Гитлер с Германией и миром в целом - " заслуга" еврейских банкиров , спонсировавших его, а также революцию в России (убирали конкурента в экономике) и 1-ю мировую войну (делили колонии по всему миру). Сейчас наметился новый передел, но уже не в их пользу, поэтому наша политика вызывает такое ожесточение у разных макронов и еже с ним других "цивилизаторов" и "демократизаторов".
Ответить
1 час.
ЗК
Захар Князев
Конечно этот поток из Германии не сравнить с потоком из азии и кавказа!!!
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии