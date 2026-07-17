Truth Social ускорит доступ к постам Трампа

Trump Media & Technology Group с 1 августа запустит платный сервис Truth API, который будет передавать банкам, торговым компаниям и финансовым сервисам публикации из десяти наиболее влиятельных аккаунтов Truth Social быстрее стандартных уведомлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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