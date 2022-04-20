Popcaketv

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Победителей музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» объявят в прямом эфире

Победителей музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» объявят в прямом эфире

21 апреля «Новое Радио» объявит победителей своей музыкальной премии. Церемонию награждения «Новое Радио AWARDS 2022» и специальные номера артистов многомиллионная аудитория радиостанции сможет услышать в национальном FM-эфире и увидеть на цифровых площадках.

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