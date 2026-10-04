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Аргументы и Факты

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Европа начинает отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Европа начинает отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Европа вступает в отопительный сезон в условиях крайне напряжённой газовой ситуации, поскольку уровень заполнения подземных хранилищ достиг рекордно низкой отметки в 72%, что является минимальным показателем для данного периода за всё время ведения статистики, сообщает The Economist.

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