Европа начинает отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Европа вступает в отопительный сезон в условиях крайне напряжённой газовой ситуации, поскольку уровень заполнения подземных хранилищ достиг рекордно низкой отметки в 72%, что является минимальным показателем для данного периода за всё время ведения статистики, сообщает The Economist.
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