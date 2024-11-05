Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми

Временно исполняющим обязанности главы Республики Коми назначен губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, подавший в отставку с прежднего поста по собственному желанию, сообщает 5 ноября пресс-служба администрации президента России на официальном интернет-портале.
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