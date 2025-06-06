«Космическая дата»: Павел Деревянко раскрыл, когда сыграет свадьбу с Зоей Фуць

Российский актер Павел Деревянко сообщил о дате и тематике свадьбы с бизнесвумен Зоей Фуць. Это произошло во время торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента.
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