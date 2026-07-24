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Царьград

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Бастрыкин: ВСУ атаковали рынок в Токмаке дронами D4 "Батон"

Бастрыкин: ВСУ атаковали рынок в Токмаке дронами D4 "Батон"

3 июля ВСУ нанесли удар беспилотниками D4 "Батон" по рынку в Токмаке, Запорожская область, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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