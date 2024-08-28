The Telegraph: Британия не одобрит использование Storm Shadow Украиной из-за США

Британские власти не поддержат нанесение украинской армией ударов вглубь территории РФ ракетами Storm Shadow, поскольку данное действие способно втянуть в конфликт Соединенные Штаты, передает The Telegraph.
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