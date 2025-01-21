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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял Байден

Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял Байден

Новый президент также ввел запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден.

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