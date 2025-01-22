В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении более двух млрд руб

В Красноярском крае представители силовых структур задержали учредителя компании по подозрению в причастности к хищению полезных ископаемых на сумму свыше двух миллиардов рублей, сообщает региональный ГСУ СК России.
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