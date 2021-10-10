Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из 12 стульев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.