Дерматолог объяснила, опасно ли мыться ржавой водой

Из крана может потечь ржавая вода, если на линии проводятся ремонтные работы или произошла авария. Насколько вредна такая вода и можно ли в ней хотя бы мыться, объяснила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.