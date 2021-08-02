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Дерматолог объяснила, опасно ли мыться ржавой водой

Дерматолог объяснила, опасно ли мыться ржавой водой

Из крана может потечь ржавая вода, если на линии проводятся ремонтные работы или произошла авария. Насколько вредна такая вода и можно ли в ней хотя бы мыться, объяснила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.

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