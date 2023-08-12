Танки Stridsvagn 122 попали на Украину

Один из танков Strv 122 на Украине Несколько месяцев назад Швеция пообещала передать киевскому режиму несколько основных боевых танков Strv 122 – доработанной версии немецкого Leopard 2.
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