БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танки Stridsvagn 122 попали на Украину

Танки Stridsvagn 122 попали на Украину

Один из танков Strv 122 на Украине Несколько месяцев назад Швеция пообещала передать киевскому режиму несколько основных боевых танков Strv 122 – доработанной версии немецкого Leopard 2.

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