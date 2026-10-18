Мексика: Один боевик был убит и двое других получили ранения во время столкновений с офицерами гражданской гвардии штата в Терраплене, муниципалитет Танкиан-де-Эскобедо, штат Сан-Луис-Потоси, в ночь с 17 на 18 октября.