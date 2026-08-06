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Названы влияющие на размер пенсии факторы

Названы влияющие на размер пенсии факторы

На размер будущей пенсии россиян могут повлиять несколько факторов, включая отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты «в конверте», перерывы в трудовом стаже и ошибки в индивидуальном лицевом счете.

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