Названы влияющие на размер пенсии факторы

На размер будущей пенсии россиян могут повлиять несколько факторов, включая отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты «в конверте», перерывы в трудовом стаже и ошибки в индивидуальном лицевом счете.
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