Главный раввин России заявил о возможности разрешить все конфликты за один день Главный раввин России Берл Лазар выразил мнение, что все мировые конфликты могут быть урегулированы в кратчайшие сроки при условии взаимного уважения и готовности к компромиссам, передает РИА Новости.