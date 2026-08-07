Главный раввин России заявил о возможности разрешить все конфликты за один день Главный раввин России Берл Лазар выразил мнение, что все мировые конфликты могут быть урегулированы в кратчайшие сроки при условии взаимного уважения и готовности к компромиссам, передает РИА Новости.
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