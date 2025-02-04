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Захарова упрекнула правозащитников в замалчивании удара ВСУ по школьному автобусу

Захарова упрекнула правозащитников в замалчивании удара ВСУ по школьному автобусу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в замалчивании атаки украинских формирований на школьный автобус в Запорожской области.

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