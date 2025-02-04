Захарова упрекнула правозащитников в замалчивании удара ВСУ по школьному автобусу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в замалчивании атаки украинских формирований на школьный автобус в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии