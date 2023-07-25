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Матвиенко: Киев, США и НАТО использовали коридор по вывозу зерна с Украины в диверсионных и террористических целях

Матвиенко: Киев, США и НАТО использовали коридор по вывозу зерна с Украины в диверсионных и террористических целях

Киевская сторона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс использовали коридор для вывоза зерна из украинских портов в диверсионных и террористических целях.

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