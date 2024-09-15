"Канело" Альварес победил Берлангу и защитил три титула

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном событии которого фанаты увидели поединок за титулы WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе между Саулем “Канело” Альваресом и Эдгаром Берлангой.
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