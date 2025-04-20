Осень картеля

ОПЕК+ все меньше влияет на нефтяные цены. Но развал соглашения станет триггером ценовой войны всех против всех, в чем, кажется, не заинтересован даже экстравагантный мистер Трамп Разгрузка танкера с нефтью в китайском порту Нинбо-Чжоушаньчитайте на monocle.