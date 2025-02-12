Диетолог Дианова: в РФ насекомых неизбежно будут добавлять в продукты

В Евросоюзе официально признали пищевым продуктом порошок из личинок мучного червя. Рано или поздно его начнут добавлять в продукты по всему миру, в том числе в России, считает диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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