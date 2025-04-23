Вторая часть марлезонского балета. С фильтрацией в Шереметьево. Дополнено

Людмила Лиханова

Очень похоже на хитро...опость рогулей, либерастни и просто врагов России ...Всё в кучу чтобы труднее было разобраться. Чистое НЛП когда чтобы навязать ОДНУ мысли ее маскируют кучей странных и запутанных слов. А мысль очень хорошо прослеживается если откинуть словестную шелуху: мигранты - хорошо, укропы - хорошо и зачем их гнобить и не пускать в Россию, ну немного нагадили в интернете или в жизни, но они просто ошибались. АФтар - гнида редкостная и провокатор.