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Вторая часть марлезонского балета. С фильтрацией в Шереметьево. Дополнено

Вторая часть марлезонского балета. С фильтрацией в Шереметьево. Дополнено

Вестник родимых болот У нас вторая часть марлезонского балета. С фильтрацией в Шереметьево. Пока просто наблюдаю, Пасхальная неделя, не хочу углубляться в глубины украинства.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Очень похоже на хитро...опость рогулей, либерастни и просто врагов России ...Всё в кучу чтобы труднее было разобраться. Чистое НЛП когда чтобы навязать ОДНУ мысли ее маскируют кучей странных и запутанных слов. А мысль очень хорошо прослеживается если откинуть словестную шелуху: мигранты - хорошо, укропы - хорошо и зачем их гнобить и не пускать в Россию, ну немного нагадили в интернете или в жизни, но они просто ошибались. АФтар - гнида редкостная и провокатор.
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12 час.
Сергей Киселев
Верить  нельзя  ни  тем,  ни другим!  Не  можешь ПРОВЕРИТЬ -  НЕ  ВЕРЬ!
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10 час.
Игорь Кузнецов
Не следует &quot;валить в одну кучу&quot; давно назревшую проблему с мигрантами из южных республик, которую начали решать на &quot;организационном уровне&quot; и борьбу с теми из Украины, кто поддерживал укронацистов, пусть даже в соцсетях. Пусть живут в той стране, которую они отстаивали после евромайдана в 2014 году.
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52 мин.
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