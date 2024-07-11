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Царьград

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СВР узнала о планах Макрона отправить на Украину две тысячи французских солдат

СВР узнала о планах Макрона отправить на Украину две тысячи французских солдат

Русская разведка знает о планах Парижа направить на Украину регулярные отряды своей армии.Резидент Службы внешней разведки (СВР) России под псевдонимом Феликс рассказал о намерениях Франции во главе с Эммануэлем Макроном отправить на Украину собственный воинский контингент размером в 2 тысячи человек.

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