СВР узнала о планах Макрона отправить на Украину две тысячи французских солдат

Русская разведка знает о планах Парижа направить на Украину регулярные отряды своей армии.Резидент Службы внешней разведки (СВР) России под псевдонимом Феликс рассказал о намерениях Франции во главе с Эммануэлем Макроном отправить на Украину собственный воинский контингент размером в 2 тысячи человек.