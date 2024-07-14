Осенью в Самарской области стартует фестиваль граффити

Этой осенью в Самарской области состоится новый фестиваль граффити. Идея проведения подобного мероприятия была предложена известным уличным художником Денисом Кандалиным во время встречи с врио главы региона.
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