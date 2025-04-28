Эксперт Кочнева: россияне выбирают на свадьбу букеты, популярные в Азии

Влада Кочнева, партнер сети цветочных студий FMART by flowwow, рассказала «Газете.Ru», как меняются тренды в свадебной флористике, какие букеты сегодня выбирают невесты и почему флористические тренды сместились с Запада на Восток.
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