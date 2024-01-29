Заоблачные гонорары Петрова больше не секрет — обскакал всех своих коллег

Вскрылось, что платят популярному артисту. Александр Петров с женой Викторией соцсетиПоследнее время Александру Петрову везет не только на любовном фронте, но и в работе, что актеру теперь особенно актуально, ему же нужно содержать не только себя, но и новоиспеченную жену.
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