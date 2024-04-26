Юлиана Княжевская: в СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети

В Северо-Восточном округе Москвы появится новый мост Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская сообщила о планах по строительству нового моста и реконструкции участка улицы между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово в Северо-Восточном административном округе города Москвы.