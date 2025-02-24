⚡️В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности Гидрометцентр РФ предупредил о снегопадах, гололеде и снежных заносах в Волгоградской области.
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⚡️В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности Гидрометцентр РФ предупредил о снегопадах, гололеде и снежных заносах в Волгоградской области.