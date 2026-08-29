Противник показал результаты удара «Гераней» по военным складам в посёлке Чайки

Украинские ресурсы опубликовали видео, на котором можно увидеть масштабный пожар, возникший в результате утреннего удара БПЛА «Герань-4» по транспортно-логистическому комплексу «FIM Service» в поселке Чайки Киевской области.
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