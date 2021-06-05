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Свекровь захватила и дом, и земельный участок, а муж ни слова против не говорит

Свекровь захватила и дом, и земельный участок, а муж ни слова против не говорит

– …С первым мужем развелись, потому что детей у нас не было! – рассказывает тридцатипятилетняя Ирина.

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Tania Еременко
Свекровь такая работящая и помощница - всё на себе тянет. А сноха вздорная и ленивая. Молчала бы в тряпочку, невоспитанная особь.
Марина Андрюкова
Согласна с Вами. Семь лет свекровь считала этот дом своим, вкалывала там, пришла чужая баба (для свекрови она чужая) и говорит: "Вали отсюдава, теперь хозяйкой буду я! " 😂
Людмила Анисина
Свекровь была бы поумнее,понимала бы,что такое беременная женщина и меньше бы навязывалась к ней в собеседницы.Беременная невестка радовалась бы,что она освобождена от быта и огорода-сада пока "на сносях "и поговорила бы со свекровью о том.что покоя ей и уединения не хватает спокойно бы и уважительно поговорила.Но... обоим! не хватает ни ума,ни такта.Обоим! А это уже проблема!
Vladimir Lioubimcev
А вот если бы свекровь не приезжала и ничего не делала, у ЭТОЙ невестки все равно свекровь была бы плохой. Невестка стерва такая.
Марина Томашевская
Обе не хотят подумать о ситуации; свекровь считает, что если дом сына и он не возражает, то можно заниматься всем, чем она хочет, к тому же и никого к этому не привлекает. А невестка - дура ленивая, сказала бы свекрови, что её сельхозработы не привлекают и что свекровь бы делала всё, что она хочет и отстала бы от неё. И всё, вопрос бы был решён. А вот когда ребёнок появится у этой ленивой, позднорожающей мамаши...вот, когда помощь-то понадобиться!!! Не плюй в колодец, дорогая!
Икари
Оих детей я вырастила без помощи свекровей, даже когда первое время вместе жили. Так что а

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