Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные рейсы

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани В период ограничений в ряде аэропортов РФ на прием и выпуск воздушных судов петербургский Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Северную столицу рейсы.
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