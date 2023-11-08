В зоне СВО при спасении своих товарищей погиб 40-летний доброволец из Ростовской области

Уроженец Маньковского сельского поселения представлен командирами к правительственной награде.Стало известно о том, что в зоне специальной военной операции погиб 40-летний уроженец хутора Марьяны Маньковского сельского поселения Николай Путченко.
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