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Происшествия

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Вынесен приговор бывшему руководителю УФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу за получение взятки на сумму более 11 млн рублей

Вынесен приговор бывшему руководителю УФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу за получение взятки на сумму более 11 млн рублей

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю УФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу Яне Калюжиной.

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