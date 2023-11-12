Тайна картины «Крик» Эдварда Мунка

Появилась интересная теория, что и почему изображено на известнейшей картине Мунка «Крик». «Я шел по дороге с двумя друзьями — солнце садилось — вдруг небо стало кроваво-красным — я остановился, чувствуя себя обессиленным, и оперся на забор над иссиня-черным фьордом и городом была кровь и языки огня — мои друзья шли дальше, а я стоял, дрожа от беспокойства, — и чувствовал бесконечный крик, проносящийся сквозь природу».