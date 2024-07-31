Главного механика автобазы в Улан-Удэ приговорили к 6 годам условно за "откаты"

Главный механик автобазы крупной торговой сети в Улан-Удэ осужден за коррупционные преступления. Мужчина систематически требовал деньги у одного из своих коллег в размере 10% от общей суммы заказов по контракту на поставку запасных частей для автомобилей.
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