В Красноярском крае за добычу медведя на охоте будут платить 36,5 тыс. рублей

В Красноярском крае установили вознаграждение за добычу медведя на охоте — 36 500 рублей за одну особь.
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