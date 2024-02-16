Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов врага на Купянском направлении

Расчеты Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов врага на Купянском направлении

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов противника на Купянском направлении. Кадры боевой работы артиллерийского подразделения российской группировки «Запад» публикует Минобороны России.

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