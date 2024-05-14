Процесс списания остатков займа для ипотечников: подробности Ирэн ОрлонскаяГенпрокуратура РФ предложила освободить ипотечных заемщиков от обязательств по выплате кредита в случае, если их квартира была продана ниже первоначальной цены.
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