"Краснодар" и "Оренбург" назвали составы на матч 29-го тура чемпионата России

"Оренбург" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Оренбург": Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.
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