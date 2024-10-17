В самом северном районе Тюменской области родители-водители выступили за безопасность детей-пассажиров

Сотрудники Госавтоинспекции вблизи детского сада в селе Уват напомнили родителям-водителям, большинство из которых забирают детей из сада на автомобилях, о важности использования средств пассивной безопасности.
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