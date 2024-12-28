Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф о стране

Блогерша Андерсон развеяла миф, что в американских школах плохо учат детей Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, развеяла популярный миф о том, что в этой стране плохо учат детей в школе.
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